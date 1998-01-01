إنتاج أغلى صابونة بالعالم لابن سلمان.. كم قيمتها؟ (شاهد)

الرياض / وكالات /

أنتجت "قرية بدر حسون" البيئية، الواقعة في بلدة ضهر العين شمالي لبنان، أغلى صابونة تم صناعتها في العالم خصيصا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بناء على طلب زبون سعودي.



ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن أمير حسون مدير البحوث والتطوير في قرية "بدر حسون" قوله إن "الصابونة ضمن مجموعة ملكية يصل سعرها إلى 50 ألف دولار".



وأوضح أن "مكونات المجموعة تتضمن زيتا للوجه واليدين، إضافة إلى الشامبو وكذلك عطر الأروما الذي يوضع في أماكن محددة من الجسم ليبقى عطره 24 ساعة".



يشار إلى أن قرية "بدر حسون" تضم معامل يدوية لصناعة الصابون والزيوت المتوارثة في عائلة حسون منذ العام 1480، حيث تصنع الصابونة الأغلى في العالم المتكونة من الزيوت.

















