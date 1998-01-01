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شاهد ..الالاف يتظاهرون في المانيا دعما لفلسطين ومسيرة العودة

السبت 09 يونيو 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الالاف يتظاهرون في المانيا دعما لفلسطين ومسيرة العودة



غزة / سما/

شارك الآلاف في العاصمة الالمانية برلين، مساء اليوم السبت، في مسيرات حاشدة دعمًا لمسيرة العودة ومدينة القدس.وتأتي هذه المسيرات ضمن يوم القدس العالمي من كل عام، فيما حمل المشاركون لافتات منددة بالمجازر الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية خلال مسيرة جابت شوارع العاصمة، مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين.

ونظم المشاركون عدة فعاليات في المدينة، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في المسيرة المئات من مختلف الدول العربية والاوروبية والمؤسسات الحقوقية الداعمة للشعب الفلسطيني 

وتشارك عدة دول في الاحتفال بيوم القدس العالمي، عبر مسيارت وفعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية .

 


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