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شرطة الإحتلال تفكك عبوة ناسفة ثبتت على طائرة ورقية وحرائق جديدة في المستوطنات

السبت 09 يونيو 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الإحتلال تفكك عبوة ناسفة ثبتت على طائرة ورقية وحرائق جديدة في المستوطنات



غزة / سما /

زعمت شرطة الإحتلال انها  عثرت على عبوة ناسفة مثبتة بطائرة ورقية حارقة، أطلقت من قطاع غزة إلى بلدة "كفار عزة".

وبحسب مواقع عبرية عالجت الشرطة هذه العبوة، وأغلقت أحد الشوارع .

وشبت منذ صباح السبت خمسة حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع للسبب ذاته، حيث تم إخمادها دون وقوع إصابات.

و اندلعت عدة حرائق جديدة، اليوم السبت، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة.

وبحسب القناة الثانية، فإن 4 من أصل 5 حرائق شبت في كيبوتسات مختلفة من غلاف غزة تم السيطرة عليها. مشيرةً إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الخامس في كيبوتس بئيري.

وأشارت إلى أن الحرائق اندلعت منذ ساعات الصباح في عدة كيبوتسات بفعل إطلاق طائرات ورقية حارقة من غزة تجاه الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

#حرائق #غزة #مستوطنات

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