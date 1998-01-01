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5 عبارات تمتلك بها قلب زوجتك

السبت 09 يونيو 2018 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 عبارات تمتلك بها قلب زوجتك



وكالات / سما /

يجب أن يسود جو من الود والألفة في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من أجل إنجاح رحلة الحياة واستمرارها. وتتسم المرأة برهافة الحس والعاطفة الشديد؛ لذلك يجب على الرجل أن يحسن التواصل معها ويتعامل معها بحب ويقدرها بأفعاله وأقواله.

رصد موقع “فيرس ماريج” 5 عبارات تحب المرأة أن تسمعها من زوجها بشكل يومي وهي..

أحبك
لابد أن يعمد الرجل لقول مثل هذه الكلمة لزوجته بشكل يومي بطرق مختلفة لنشر جو من الود في المنزل وإضفاء صبغة شاعرية في علاقته معها تمكنه من امتلاك قلبها.

أحبك كما أنت
لكل منا عيوب ويجب أن يتقبل الرجل عيوب زوجته ويسعى لإصلاحها بطريقة غير مباشرة دون أن يؤذي مشاعرها، وينبغي أيضًا على الرجل أن يعبر لزوجته عن تقبله لها حتى لو ارتكبت أخطاء، لأن ذلك يعطيها الثقة ويقوي العلاقة بينهما.

فخور بك
الثناء على الزوجة والتعبير عن فخره بها من أهم الأشياء التي تضفي جوًّا من التفاهم بينهما.

سأحبك للأبد
تأكيد الرجل لحبه الصادق والمخلص لزوجته باستمرار وصفة سحرية لرسم علاقة إيجابية طوال حياة الزوجين معًا، لأن المرأة تحب أن تسمع عبارة : “سأحبك حتى آخر العمر”.

أنتِ جميلة
تحب المرأة الإطراء في كل شيء خاصة فيما يتعلق بمظهرها، لذلك يجب على الرجل أن يسمعها عبارات تعبر عن إعجابه بجمالها مهما تقدم بها العمر.

#عبارات #الزوجة

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