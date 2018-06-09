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مناشدة من مبعدي المهد بغزة للرئيس عباس

السبت 09 يونيو 2018 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة من مبعدي المهد بغزة للرئيس عباس



غزة / سما/

تلقت سما مناشدة موقعة باسم مبعدي كنيسة المهد، موجهة للرئيس محمود عباس تناشده لإعادة صرف راتب اثنين من المبعدين في قطاع غزة.

وفيما يلي نص المناشدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

مبعدو كنيسة المهد يطالبون ويناشدون الرئيس محمود عباس

ارجاع رواتب زملائهم المبعدين

ناشد مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة الرئيس محمود عباس مطالبين بضرورة ارجاع رواتب المبعدين حاتم حمود ورائد عبيات حيث تم قطع رواتبهم في ظل الانقسام البغيض، علما انه وفي وقت سابق تم ارجاع رواتبهم بتعليمات من السيد الرئيس ولكن اللجنة الأمنية اعادت قطع الرواتب مرتين بسبب التقارير الكيدية وغير المبررة، علما اننا كمبعدين في قطاع غزة وشعارنا الوحدة الوطنية وملتزمين بالشرعية نجدد مناشدتنا ومطالبتنا بضرورة ارجاع رواتب زملائنا المبعدين مع العلم ان السلطة الوطنية هي المسؤولة عن المبعدين بشكل كامل بعد ابرام صفقة الابعاد عام 2002.

كما هنأ المبعدون السيد الرئيس بالسلامة، وأضاف حاتم حمود ممثل المبعدين في قطاع غزة: اننا نعبر عن فرحتنا بسلامة الرئيس محمود عباس بخروجه سالما معافا متمنين من الله ان تتحقق الوحدة الوطنية وان تنتهي حالة الانقسام البغيض حتى نتمكن من تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

داعين الله عز وجل ان يعم الامن والطمأنينة ارجاء فلسطين.

مبعدو كنيسة المهد

9/6/2018

#الرئيس عباس #مبعدو المهد

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