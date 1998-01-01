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تشتمل على مصانع صواريخ وقوة تضم آلاف المقاتلين

إسرائيل تزعم : حزب الله أنشأ قوة عسكرية وقواعد لحماس في لبنان برعاية إيرانية

السبت 09 يونيو 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تزعم : حزب الله أنشأ قوة عسكرية وقواعد لحماس في لبنان برعاية إيرانية



القدس المحتلة / سما /

 أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، وبشكل غير معتاد تقرير نشر في صحيفة الجمهورية اللبنانية عن توجيه رسالة تحتوي معلومات استخباراية حول إنشاء حزب الله قوة عسكرية وقواعد لحركة حماس في لبنان.

وبحسب الخارجية، فإنه تم توجيه خطابات بهذا الشأن إلى الأمانة العامة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأنها أصبحت قضية ثابتة على جدول أعمال الخارجية لتقديمها بشكل دائم أمام الأمم المتحدة للنظر فيها. وفق ما نقل عنها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكانت الصحيفة اللبنانية ذكرت أن نشاطا ملحوظا شهدته الأسابيع الأخيرة أروقة الأمم المتحدة بتوجيه إسرائيل ملف جديد ضد حزب الله والدولة اللبنانية بشأن علاقة الحزب مع حماس، برعاية إيرانية.

ووصفت الصحيفة ما يجري حملة سياسية من خلال الإدعاء أنه يجري بناء منظومة عسكرية كاملة لحماس على الأراضي اللبنانية تشتمل على مصانع صواريخ وقوة تضم آلاف المقاتلين.

وأشارت إلى أن الرسالة الإسرائيلية شملت معلومات استخبارية تفيد أن الحزب يشرف على تدريب تلك القوات ومن بينهم القائد العسكري «م. ح» المطلوب إسرائيليا.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل تريد من ذلك أن تدفع الأمم المتحدة إلى تبني هذا الملف باعتباره انتهاك من لبنان لقرار 1701، وتحضير هذا الملف ليكون جاهزاً على طاولة النقاش بعد أشهر عندما يحين موعد تجديد الأمم المتحدة مهمة قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.

كما تسعى إلى تضمين الدعوة الدولية إلى وقف نشاطات «حزب الله» العسكرية خارج حدود لبنان، كاليمن وسوريا والعراق، ونشاطه العسكري مع «حماس» باعتبار أن هذا النشاط سواء تم على الأراضي اللبنانية أو خارجها، يؤدي أيضاً إلى هز استقرار المنطقة، ويعبر عن تدخل إيراني عبر «حزب الله» بشؤون الدول الأخرى.


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