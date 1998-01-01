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تعرف على نجاحات حملة مقاطعة اسرائيل في أقلّ من شهر..

السبت 09 يونيو 2018 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على نجاحات حملة مقاطعة اسرائيل في أقلّ من شهر..



رام الله/خاص سما/

رصدت وكالة "سما" النجاحات التي حققتها حملات المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وهي كالتالي : 
ـ الأرجنتين تلغي مباراتها "الودّية" مع "إسرائيل."
ـ شاكيرا تلغي عرضَها في تل أبيب في تموز.
ـ عدة فرق بريطانيّة تنضمّ إلى الدعوة إلى المقاطعة الثقافية لإسرائيل.
ـ جيلبيرتو جيل يلغي عرضَه في تموز في تل أبيب.
ـ 4 فنانين ينسحبون من مهرجان "بوب كولتور" الموسيقي في برلين، الذي ترعاه السفارةُ الإسرائيلية.
ـ رئيس بلدية دبلين يدعو الى مقاطعة مهرجان "يوروفيجين" في إسرائيل.
ـ مدير المسرح الوطني البرتغالي ينسحب من مهرجان إسرائيلي، ويدعو الى المقاطعة الثقافية لإسرائيل.
ـ 11 فنانًا ومديرًا ينسحبون من مهرجان LGBT السينمائيّ في تل ابيب.
ـ جان لوك غودار و80 فنانًا آخر يرفضون المشاركة في موسم فرنسا ـ إسرائيل الثقافي.
 

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