تعرف على نجاحات حملة مقاطعة اسرائيل في أقلّ من شهر..

رام الله/خاص سما/



رصدت وكالة "سما" النجاحات التي حققتها حملات المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وهي كالتالي :

ـ الأرجنتين تلغي مباراتها "الودّية" مع "إسرائيل."

ـ شاكيرا تلغي عرضَها في تل أبيب في تموز.

ـ عدة فرق بريطانيّة تنضمّ إلى الدعوة إلى المقاطعة الثقافية لإسرائيل.

ـ جيلبيرتو جيل يلغي عرضَه في تموز في تل أبيب.

ـ 4 فنانين ينسحبون من مهرجان "بوب كولتور" الموسيقي في برلين، الذي ترعاه السفارةُ الإسرائيلية.

ـ رئيس بلدية دبلين يدعو الى مقاطعة مهرجان "يوروفيجين" في إسرائيل.

ـ مدير المسرح الوطني البرتغالي ينسحب من مهرجان إسرائيلي، ويدعو الى المقاطعة الثقافية لإسرائيل.

ـ 11 فنانًا ومديرًا ينسحبون من مهرجان LGBT السينمائيّ في تل ابيب.

ـ جان لوك غودار و80 فنانًا آخر يرفضون المشاركة في موسم فرنسا ـ إسرائيل الثقافي.

