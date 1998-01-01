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تقرير اسرائيلي : مقاتلو حزب الله يعودون لجنوب سوريا بزي تمويه

السبت 09 يونيو 2018 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير اسرائيلي : مقاتلو حزب الله يعودون لجنوب سوريا بزي تمويه



القدس المحتلة / سما /

نشر موقع الإذاعة الإسرائيلية، "مكان" قال فيه إن عناصر من "حزب الله" وغيرها من الميليشيات المدعومة إيرانيًا عادت إلى محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، مرتدية الزي العسكري للجيش النظامي السوري وهي مزودة بصواريخ وقذائف صاروخية.

وقال أحد قادة الفصائل المعارضة في سوريا إن أفراد "حزب الله" انسحبوا من المنطقة بزي المنظمة ثم عادوا مرتدين زي الجيش النظامي وبآليات تابعة له.

ووفقًا للتقرير، تم إصدار بطاقات هوية سورية للمقاتلين الأجانب بأسماء جنود سوريين قتلوا خلال المعارك.

واعتبر قياديون في المعارضة السورية أن مثل تلك الخطوة تأتي في محاولة من هذه العناصر لتجنب الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع إيرانية، حسب ما جاء في التقرير.

وكانت مصادر استخباراتية إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق، أن مسلحين من إيران و"حزب الله"، متنكرين بزي عسكري للقوات الحكومية السورية، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع إسرائيل.

وذكرت المصادر أن المسلحين، انتشروا على شكل ثلاث وحدات في مواقع عدة في التلال المحيطة بـ"تل مصبح وتل عربد وتل مارز وتل غاشم"، متنكرين بزي القوات الحكومية السورية من الفرقة الرابعة واللواء 12.

وبحسب المصدر فإن "انتهاج أساليب التمويه من قبل النظام في دمشق يدل على احتياجه لقوات حزب الله للبقاء، بعد أكثر من سبعة أعوام من الحرب الأهلية والخسائر".

يشار إلى أن التقرير يأتي في الوقت الذي تجرى فيه مفاوضات لسحب القوات الإيرانية والميليشيات من جنوب سوريا، لتدخل محلها القوات النظامية السورية.

#حزب الله #سوريا #تمويه

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