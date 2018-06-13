اختتام الدور الاول لبطولة العودة الرمضانية لاندية سلفيت

اختتم الدور الاول لبطولة العودة الرمضانية التي ينظمها اقليم فتح اقليم سلفيت بمشاركة 18 فريقا وزعوا على اربع مجموعات على النحو التالي:
الاولى : شباب جيت ، شباب حارس ،مركز فرخة ،جمعية الغد / الزاوية
الثانية : كفل حارس ،مركز اسكاكا ، ديرستيا، مسحة
الثالثة : قراوة بني حسان ، دير بلوط ،مركز قيرة ،سرطة ، الزاوية
الرابعة : سلفيت ،ملتقى مردة ،ياسوف ،خربة قيس ،مركز رافات
وبعد مباريات شيقة صعد للدور الثاني :
الاولى: جمعية الغد /متصدر ،شباب جيت/ وصيف
الثانية: ديرستيا / متصدر،اسكاكا / وصيف
الثالثة: دير بلوط / متصدر، قراوة بني حسان / وصيف
الرابعة: سلفيت / متصدر،مردا / وصيف
ويلتقي السبت
شباب جيت/ دير بلوط، ديرستيا / مردا
وينطلق نصف النهائي يوم الاثنين على ان تلعب المباراة النهائية يوم الاربعاء 13/6/2018م بحضور الشخصيات الرياضية والوطنية . وكانت البطولة افتتحت بحضور عبد الستار عواد ومدير شرطة محافظة سلفيت سائد زهران و محافظ محافظة سلفيت ابراهيم البلوي ومدير الاستخبارات ابو واصف ورؤساء الاندية والبلديات في المحافظة .
اللجنة المشرفة : ابو علي الصالح ،هاني طليب ،الحج عيسى .