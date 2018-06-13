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اختتام الدور الاول لبطولة العودة الرمضانية لاندية سلفيت

السبت 09 يونيو 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام الدور الاول لبطولة العودة الرمضانية لاندية سلفيت



سلفيت / سما /

اختتم الدور الاول لبطولة العودة الرمضانية التي ينظمها اقليم فتح اقليم سلفيت بمشاركة 18 فريقا وزعوا على اربع مجموعات على النحو التالي:

الاولى : شباب جيت ، شباب حارس ،مركز فرخة ،جمعية الغد / الزاوية

الثانية : كفل حارس ،مركز اسكاكا ، ديرستيا، مسحة

الثالثة : قراوة بني حسان ، دير بلوط ،مركز قيرة ،سرطة ، الزاوية

الرابعة : سلفيت ،ملتقى مردة ،ياسوف ،خربة قيس ،مركز رافات

وبعد مباريات شيقة صعد للدور الثاني :

الاولى: جمعية الغد /متصدر ،شباب جيت/ وصيف

الثانية: ديرستيا / متصدر،اسكاكا / وصيف

الثالثة: دير بلوط / متصدر، قراوة بني حسان / وصيف

الرابعة: سلفيت / متصدر،مردا / وصيف

ويلتقي السبت

شباب جيت/ دير بلوط، ديرستيا / مردا

وينطلق نصف النهائي يوم الاثنين على ان تلعب المباراة النهائية يوم الاربعاء 13/6/2018م بحضور الشخصيات الرياضية والوطنية . وكانت البطولة افتتحت بحضور عبد الستار عواد ومدير شرطة محافظة سلفيت سائد زهران و محافظ محافظة سلفيت ابراهيم البلوي ومدير الاستخبارات ابو واصف ورؤساء الاندية والبلديات في المحافظة .

اللجنة المشرفة : ابو علي الصالح ،هاني طليب ،الحج عيسى .

#بطولة العودة الرمضانية

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