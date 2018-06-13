"الديمقراطية" تدين الجريمة الإسرائيلية البشعة في مسيرة العودة

رام الله / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجريمة الإسرائيلية البشعة التي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وأكثر من 600 جريح في مسيرة العودة السلمية، جمعة »مليونية القدس« على الحدود الشرقية لمحافظات قطاع غزة.

وقالت الجبهة: إن هذه الجريمة تدخل في إطار مسلسل الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بدعم من الإدارة الأمريكية التي تعرقل دائماً عمل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرارات تدين جرائم الاحتلال وتعطل قرارات الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وأضافت الجبهة: ما دامت إسرائيل لا تعاقب على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، فإنها ستواصل سياساتها العدوانية ضد أرضنا وقدسنا وشعبنا وحقوقنا الوطنية، وارتكاب المزيد من الجرائم دون تردد أو خجل.

وقالت الجبهة: إنها وهي تنعى شهداء مسيرة »مليونية القدس« في قطاع غزة وتواسي الجرحى، فإنها تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل (13/6/2018) إلى إصدار قرار بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وردع حكومة نتنياهو وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وختمت الجبهة بمطالبة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية رفع العقوبات عن قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين وإعادة الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرسمية بما يخفف عن كاهل شعبنا في قطاع غزة تنفيذاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23.