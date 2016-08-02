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سلطات الاحتلال تمدد عزل الأسير أيمن اطبيش

السبت 09 يونيو 2018 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أفادت مؤسـسـة مهـجـة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال مددت عزل الأسير المجاهد القائد أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل من زيارة أهـله لمـدة ثلاثة شهور جديدة.

   وأوضـحـت مهـجـة الـقـدس، أن إدارة مصلحة سـجون الاحـتلال عـزلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 28/11/2017 ونقلته بشكل مفاجئ وتعسفي من سجن عوفر إلى عزل سجن أوهليكيدار بحجة أن هذا قرار من جهاز الشاباك وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته إلى عزل سجن رامون القابع فيه حالياً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

   وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير أيمن اطبيش يعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

   جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال ، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.

#سلطات الاحتلال

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