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الحصبة تقتل عشرات الأطفال في رومانيا.. وتحذير من "الخرافات"

السبت 09 يونيو 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحصبة تقتل عشرات الأطفال في رومانيا.. وتحذير من "الخرافات"



وكالات / سما /

أدى تفشي الحصبة إلى وفاة العشرات من الرضع والأطفال في رومانيا، مع الإبلاغ عن 200 حالة جديدة كل أسبوع، وسط انتشار خرافات عن مكافحة المرض بأساليب غريبة مثل عصير الملفوف

وقال أطباء إن الطفرة في المرض يغذيها انخفاض معدلات التطعيم.

وشن بعض المشاهير حملات إعلامية تحذر من مخاطر التطعيم، في حين انزعج الأطباء من الخرافات مثل إبعاد المرض، الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات، بعصير الملفوف أو عدم تنظيف المنزل.

وقال ألكساندرو رافيلا رئيس مختبر في معهد ماتي بالس الوطني للأمراض المعدية في بوخارست لـ"أسوشييتد برس" هذا الأسبوع إن المرض شديد العدوى ينتشر بشكل أسرع لأن ملايين الرومانيين يعملون في الخارج، معرضين أنفسهم لسلالات مختلفة من الفيروس ثم يعودون إلى الديار.

وأصيب نحو 13700 شخص في رومانيا بالحصبة منذ بدأ الوباء سنة 2016، وتوفي 55 شخصا.

#الحصبة

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