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غزة تشيع جثامين 4 شهداء سقطوا في مليونية القدس

السبت 09 يونيو 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيع جثامين 4 شهداء سقطوا في مليونية القدس



غزة / سما /

شيع آلاف المواطنين في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، جثامين أربعة شهداء، بينهم طفل، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة على حدود القطاع خلال التظاهرات الشعبية.

وانطلقت مواكب التشييع من مستشفيات عدة باتجاه منازل الشهداء الأربعة في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، ومدينة غزة وجباليا إلى الشمال من القطاع.

وألقى ذوو الشهداء نظرة الوداع الأخيرة على أبنائهم الذين لُفوا بالعلم الفلسطيني، قبل أن يُصلى عليهم وتتم مواراتهم الثرى في مقابر الشهداء بمناطقهم.

وردد المشيعون شعارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المتظاهرين على الحدود.

واستشهد أمس الطفل هيثم الجمل (15 عاما) شرق رفح، وزياد البريم (24 عاما) شرق خانيونس، ويوسف الفصيح (29 عاما) شرق غزة، وعماد أبو درابي (26 عاما) شرق جباليا.

#غزة #شهداء

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