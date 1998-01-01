غرامات مالية على قنوات تركية بسبب أغنية لـ"ريهانا"

وكالات / سما /

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، غرامات مالية على قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، لبثها أغنيات وصفها المجلس بأنها تحتوي كلمات مخلّة بالآداب، وتحمل إيحاءات جنسية.

وبلغت قيمة الغرامة التي فرضها المجلس 17 ألف ليرة (ما يعادل 4 آلاف دولار تقريبا)، وشملت تلفزيون "دريم" و"إن آر 1"، لبث أغنية النجمة ريهانا "Wild Thoughts"، كما طالت ذات الغرامة قناة "باور تي في" بسبب أغنية "الجنس والحب والماء"، حسب ما ذكرت صحيفة "حرييت".

واعتادت قنوات الترفيه والموسيقى في تركيا ممارسة الرقابة الذاتية على الأغاني العالمية المصورة منذ فترة طويلة، حيث تقوم بحذف مشاهد الرقص المثير لتجنب الغرامات والعقوبات، إلا أنها تعد المرة الأولى التي يعاقب فيها المجلس تلك القنوات بسبب فحوى كلمات الأغاني.

وعلقت الصحيفة التركية على الحادثة بالقول: "لن تتمكن هذه المحطات والقنوات من العثور على أغنية واحدة لتبثها إذا بدأ المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بمراجعة كلمات الأغاني الإنجليزية أيضا".