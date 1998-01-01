جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ديانا حداد تعتذر عن ما بدر منها في مقلب "رامز جلال"

السبت 09 يونيو 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديانا حداد تعتذر عن ما بدر منها في مقلب "رامز جلال"



وكالات / سما /

بعد عرض حلقتها أمس الجمعة، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، اعتذرت المطربة اللبنانية ديانا حداد، لجمهورها ومعجبيها عما بدر منها في الحلقة.

واعترفت حداد في رسالة مصورة لكل معجبيها، بأنها ظهرت في البرنامج بصورة لم يعتد جمهورها عليها، وقالت: "تعرفون أنني رقيقة، لكن هذا رد فعل طبيعي لأي إنسان يقع في هذا الموقف".

وأضافت: "أعتذر لو خرج مني كلام أو تصرف معين لا تعتادون عليه من ديانا حداد، لكن صدقوني هذا فعل طبيعي ولا تنسوا أن هذه أول مرة أقع في مثل هذا الموقف طوال مسيرتي الفنية، ومع رامز".

وأردفت: "أعتذر لكم، ورامز له كل الاحترام وهو فنان أكيد، سعيدة بهذه التجربة رغم أنني لم أتوقع أن أقع في مثل هذا الشيء".

واختتمت ديانا حداد رسالتها المصورة، بتحذير رامز جلال قائلة: "يا ويلك يا رامز جلال لو جربت أن تنفذ في مقالب في المرات المقبلة".

وعبرت ديانا حداد عن سعادتها، بانتقامها من رامز جلال، وذلك بتسديدها لكمة قوية إليه طرحته أرضا، وجعلته ينزف الدماء.

وشاركت ديانا حداد صورة للمعطف الذي ظهرت به في حلقة "رامز تحت الصفر"، وعليه دم رامز جلال، وكتبت: "دماء رامز على معطفي".

#ديانا حداد

أخبار ذات صلة

أحلام تفسد مقلب رامز جلال!

مصطفى كامل بعد مقلب رامز جلال: لن أترك ثأري

فيديو وصور| روجينا تبكي بحرقة بسبب قسوة مقلب رامز جلال

فيديو: فنانة مصرية تحاول الإنتحار من فوق الفندق بسبب مقلب “رامز جلال”!

محمد عبده لـ"رامز جلال":"مش انا اللي ارمي تاريخي في الطين يا رامز"

هل ضربت فنانة كويتية رامز جلال بـ"الشبشب"؟ (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

شاهد ..لواء بالمخابرات الحربية: هكذا تمت تصفية عمر سليمان

خبير إسرائيلي يعيّر العرب.. و يقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

شاهد.. لحظة انتحار وافد باكستاني من سطح المسجد الحرام

ليبرمان : جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

الطائرات الورقية - غزة

لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع

ارشيفية

إسرائيل تزعم : حزب الله أنشأ قوة عسكرية وقواعد لحماس في لبنان برعاية إيرانية

مظاهرات في المانيا دعما للقدس ومسيرات العودة - برلين

شاهد ..الالاف يتظاهرون في المانيا دعما لفلسطين ومسيرة العودة

نتنياهو وماي

تذمر إسرائيلي من أوروبا .. نساعدهم استخباريا لكنهم يكرهوننا

غزة -ارشيفية

تفاصيل الخطة الإنسانية للتخفيف عن غزة: من أطرافها، ومن يعارضها ؟

الاتصالات الفلسطينية