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توتنهام يواصل تحصين نجومه بتمديد عقدي ديلي آلي وإريكسن

السبت 09 يونيو 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام يواصل تحصين نجومه بتمديد عقدي ديلي آلي وإريكسن



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن توتنهام سيواصل حملة تحصين نجومه بتجديد عقدي نجميه ديلي آلي، وكريستيان إريكسن، وذلك بعد إعلانه يوم أمس تمديد عقد نجمه الأول هاري كين لمدة 6 سنوات حتى 2024، وقبله مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو.

 

وبرز إريكسن بالفعل كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا، في حين كشفت “ميرور سبورت” منذ أشهر أن ألي قد في محادثات حول عقد جديد.

وكان توتنهام قد حصن نجوم آخرين في الفريق بعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا، بما في ذلك حارس المرمى هوجو لوريس، ويان فيرتونخين، وهيونج مين سون، ومايكل فورم…

ووقع المهاجم الإنجليزي هاري كين عقدًا مدته ست سنوات يفترض أن يرتفع راتبه بموجبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بما في ذلك المكافآت، وهو ضعف ما كان يحصل عليه في عقده القديم الذي كان يمتد حتى 2022.

ويمكن أن يجني الإنجليزي الدولي مبلغا ضخما من هذا التجديد في حال إكمال عقده مع الفريق يصل إلى 62.4 مليون جنيه إسترليني.

#توتنهام #إريكسن #ديلي آلي

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