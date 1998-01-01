نيمار لن يتمرد على سان جيرمان من أجل ريال مدريد هذا الصيف

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لن يتمرد على باريس سان جيرمان من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى النادي الملكي طوال الأشهر الماضية، حيث تؤكد العديد من المصادر على اهتمام الرئيس فلورنتينو بيريز بالحصول على خدماته، كذلك لا يشعر اللاعب بالسعادة في باريس سان جيرمان بسبب ضعف المنافسة في الدوري الفرنسي ودخوله في خلافات مع بعض اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المصلحة بين ريال مدريد ونيمار متبادلة، حيث يسعى كلا الطرفين لإتمام الصفقة، لكن النجم البرازيلي يرى أنه ليس هناك ضرورة لإتمامها في الصيف الحالي.

ويعلم نيمار جيداً أن الطريقة المثلى لإقناع باريس سان جيرمان ببيعه والانتقال إلى ريال مدريد هي البقاء مع النادي في الموسم القادم، وانتظار عرض كبير جداً من الريال.

وأضاف التقرير أن رئيس باريس سان جيرمان يرفض فكرة بيع نيمار بأي حال من الأحوال في الميركاتو المقبل، لكن الأمر قد يكون قابلاً للنقاش في صيف 2019 إذا تقدم ريال مدريد بعرض مغري.

ويرى نجم برشلونة السابق أن التمرد على سان جيرمان هذا الصيف قد يكلفه خسارة فرصة الانتقال إلى ريال مدريد، كما يعتقد أن البقاء مع الفريق لموسم آخر لن يكون أمراً كارثياً.