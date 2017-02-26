جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صلاح: إصابتي أمام ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي !

السبت 09 يونيو 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح: إصابتي أمام ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي !



وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت مقتطفات من مقابلة مطولة أجرتها مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

 

واكتفت الصحيفة في تقريرها بعرض بعض الإجابات المحددة لمحمد صلاح، ومن المنتظر أن يتم نشر المقابلة بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة.

وكشف صلاح في حواره مع ماركا عن أصعب لحظة في مسيرته الاحترافية والتي لخصها في خروجه مصاباً من مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثارت لقطة محمد صلاح سيرجيو راموس جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى الكثيرين أن قائد الريال كان يتعمد إصابة صلاح.

وقال الفرعون المصري “الخروج من النهائي كان اللحظة الأسوأ في مسيرتي، كنت أفكر في إمكانية عدم المشاركة في كأس العالم، كان شيئاً مدمراً”.

 

وأكد صلاح على أن مجرد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم يعد إنجازاً عظيماً يعادل إنجاز تتويج إسبانيا بلقب المونديال، كما أبدى إعجابه بدييجو كوستا زميله السابق في تشيلسي.

#محمد صلاح #ريال مدريد

أخبار ذات صلة

ريال

ريال مدريد يقدم أسوأ مرحلة ذهاب منذ زمن بعيد

راموس: ريال مدريد يعيش أسوأ مواسمه على الإطلاق

img_jagsirvent_20170226-170344_imagenes_md_propias_jagsirvent_a27-kHgD-U42877537949npC-980x554@MundoDeportivo-Web

ريال بيتيس يقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام ريال مدريد

ريال مدريد يضم التونسي صلاح الماجري

خطة ليفربول لإقناع محمد صلاح برفض ريال مدريد

ديل بوسكي: جميع لاعبي ريال مدريد أفضل من محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

ليبرمان : جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

تفاصيل الخطة الإنسانية للتخفيف عن غزة: من أطرافها، ومن يعارضها ؟

عبد الناصر

خبير إسرائيلي يعيّر العرب.. و يقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

عباس زكي- ارشيف

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

مواجهات- ارشيف

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

دويكات

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

الاتصالات الفلسطينية