صلاح: إصابتي أمام ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي !

وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت مقتطفات من مقابلة مطولة أجرتها مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

واكتفت الصحيفة في تقريرها بعرض بعض الإجابات المحددة لمحمد صلاح، ومن المنتظر أن يتم نشر المقابلة بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة.

وكشف صلاح في حواره مع ماركا عن أصعب لحظة في مسيرته الاحترافية والتي لخصها في خروجه مصاباً من مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثارت لقطة محمد صلاح سيرجيو راموس جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى الكثيرين أن قائد الريال كان يتعمد إصابة صلاح.

وقال الفرعون المصري “الخروج من النهائي كان اللحظة الأسوأ في مسيرتي، كنت أفكر في إمكانية عدم المشاركة في كأس العالم، كان شيئاً مدمراً”.

وأكد صلاح على أن مجرد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم يعد إنجازاً عظيماً يعادل إنجاز تتويج إسبانيا بلقب المونديال، كما أبدى إعجابه بدييجو كوستا زميله السابق في تشيلسي.