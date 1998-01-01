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الفيفا يطرح 100 ألف بطاقة إضافية لمباريات المونديال

السبت 09 يونيو 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يطرح 100 ألف بطاقة إضافية لمباريات المونديال



وكالات / سما /

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", أنه طرح 100 ألف بطاقة لمباريات المونديال خلال الساعات الماضية.

وذكر "الفيفا" أن البطاقات, التي طُرحت من مختلف الدرجات بما فيها الدرجة الرابعة (الأرخص بينها)، سيكون عليها تخفيض بنسبة 50%.

وأوضح أن هذه البطاقات كانت مسجلة مسبقا لمجموعات محددة ذات صلة بـ"الفيفا" ولم تباع، وتشمل جميع مباريات البطولة.

وبحسب إحصائيات "الفيفا"، فقد بيعت أكثر من مليونين وأربعمائة ألف بطاقة حتى السابع من يونيو، منها حوالي 871 ألفا اشتراها الروس, أما في المرتبة الثانية فجاء الأميركيون إذ اشتروا حوالى 89 ألف بطاقة، ويليهم البرازيليون بحوالي 75 ألفا، ويأتي بعدهم الكولومبيون بأكثر من 65 ألفا، والألمانيون بأكثر من 62 ألفا.

#الفيفا #المونديال

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