جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد ..لواء بالمخابرات الحربية: هكذا تمت تصفية عمر سليمان

السبت 09 يونيو 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..لواء بالمخابرات الحربية: هكذا تمت تصفية عمر سليمان



القاهرة / وكالات /

أثار الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء المتقاعد من المخابرات الحربية محمود زاهر، مفاجأة كبيرة بتأكيده الآلية التي جرى من خلالها التخلص من مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان .

وأضاف زاهر لبرنامج "بالميزان"، والذي يبث على شاشاة قناة "ltc" المحلية المصرية أن اللواء عمر سليمان استشهد ولم يتوف بمرض نادر كما هو متداول.

وقال زاهر "حسب معلوماتى وفى إطار رأيي أن اللواء عمر سليمان ــ رحمه الله ــ استشهد فى عملية تفجير مركز المخابرات السورية مع آخرين من سوريا وأمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل، وحدثت خيانة داخل المركز وتم تفجيره واستشهد في هذه الواقعة.".

وتابع اللواء المتقاعد الذي سبق وخدم مع اللواء عمر سليمان في اللواء 116 "حسب معلوماتى ذلك كان مخططاً له، فقد كان الاجتماع بدعوى وضع حل لإنهاء الصراع الدائر في سوريا والخروج من مأزق شلالات الدماء بحل يرضى جميع الأطراف، والمعروف أن اللواء سليمان كان المستشار السياسى لدولة الإمارات".

وقال :"وبالمناسبة كان سليمان ــ رحمه الله ــ يعانى من مرض سرطاني نادر بالرئة يعالج من قبل الثورة بنحو عامين".

وتابع زاهر، بأن الكثيرين نصحوه بعدم الحديث في "واقعة استشهاد عمر سليمان"، ولكنه أصر على الحديث.

بدوره نفى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر و عضو لجنة الدفاع و الامن القومى بمجلس النواب المصرى تامر الشهاوي صحة ما يتداول من معلومات وتصريحات حول مقتل اللواء عمر سليمان .

وقال بتغريدة له في موقع تويتر " لا صحة نهائياً للمعلومات المتداوله - أيا كان مصدرها - على صفحات التواصل عن استشهاد السيد عمر سليمان عام 2012 فى سوريا وكل ما يتداول عن هذا الامر عار تماماً من الصحه".

وكان كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعى سابقا الدكتور فخرى صالح أكد بدوره أن هناك شبهات ودلائل تؤكد مقتل رئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان، مشيرا الى شبهات بتورط الكيان الاسرائيلي.

وفي حوار له مع "بوابة فيتو" قال صالح: التقارير الطبية الأمريكية وقتها قالت ان اللواء عمر سليمان مصاب بمرض "النشواني" وان سبب وفاته هو إصابته بسكته قلبية مفاجئة؛ أثناء قيامه بإجراء فحوصات طبية في مستشفى كليفلاند، وهذا الأمر "غير منطقي لأن هذا المرض يؤدي إلى قصور في عضلة القلب، وكان عمر سليمان رجلا رياضيا، ونتيجة التقارير الطبية لا تتناسب مع حالة صحته العامة وحركته ونشاطه، والدلائل كلها تشير إلى مقتله".


من جهتها، رفضت أسرة اللواء عمر سليمان تصريحات فخري التي أكد خلالها وجود شبهات ودلائل تؤكد مقتله.

وقالت الأسرة: "إن فخري لم يتح له حتى رؤية جثمان الفقيد ولم يقم بتشريح الجثمان حتى يخرج بمثل هذه التصريحات".

#مصر #مقتل #عمر سليمان

أخبار ذات صلة

الملك المغربي يذبح الاضحية

شاهد ..هكذا نحر الملك المغربي أضحية العيد

شاهد : هكذا استقبلت زوجة السفير الروسي ووالدته جثمانه

هكذا قتلوه.. شاهد لحظة اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

قصة رأفت الهجان الذي إخترق داعش: له علاقة بالمخابرات المصرية وسرق 153 مليون دولار

﻿المراسلة الحربية اللبنانية كاتيا ناصر تستقيل من محطة «الجزيرة»

بالفيديو.. ما هي المقاتلة الحربية التي استعملتها أميركا للمرة الأولى في قصف داعش

الأكثر قراءة اليوم

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

شاهد.. لحظة انتحار وافد باكستاني من سطح المسجد الحرام

شاهد ..لواء بالمخابرات الحربية: هكذا تمت تصفية عمر سليمان

خبير إسرائيلي يعيّر العرب.. و يقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

إسرائيل تزعم : حزب الله أنشأ قوة عسكرية وقواعد لحماس في لبنان برعاية إيرانية

نتنياهو وماي

تذمر إسرائيلي من أوروبا .. نساعدهم استخباريا لكنهم يكرهوننا

غزة -ارشيفية

تفاصيل الخطة الإنسانية للتخفيف عن غزة: من أطرافها، ومن يعارضها ؟

عبد الناصر

خبير إسرائيلي يعيّر العرب.. و يقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

عباس زكي- ارشيف

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

الاتصالات الفلسطينية