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تصريح صادم .. قيادي يمني يدعو نتنياهو لاغتصابه لهذا السبب ..

السبت 09 يونيو 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح صادم .. قيادي يمني يدعو نتنياهو لاغتصابه لهذا السبب ..



صنعاء /وكالات/

تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو "صادم" لقيادي من حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح.

وقال عيسى العذري، في فيديو متداول: "أقول لعبد الملك الحوثي، إنني شخصيا أرحب بنتنياهو "ترحيب كامل ومتكامل".. تعال يا نتنياهو اغتصب عيسى العذري واقلع عبد الملك الحوثي وعصابته الإجرامية".

والعذري هو عنصر سابق في الحرس الجمهوري التابع لصالح، وناشط في حزب المؤتمر الشعبي.

وكان الحوثيون اعتقلوا عيسى العذري لمدة ثمانية شهور، قبل إطلاق سراحه في شباط/ فبراير الماضي.

وفي الفترة الأخيرة، عمل العذري على نشر عدة فيديوهات وتسجيلات ساخرة، كما قلّد أصوات مسؤولين بشكل ساخر.

وقبل أيام، اتهم العذري جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة اغتياله في القاهرة، التي زارها لأيام.

#نتنياهو #اغتصاب #قيادي يمني

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