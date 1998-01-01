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بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع إرشادات التقليل من إنتشار البعوض

السبت 09 يونيو 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا قسم الصحة الوقائية في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة المواطنين في المدينة إلى ضرورة إتباع الإرشادات المعلنة والخاصة بالوقاية والحد من انتشار حشرة البعوض والحشرات الأخرى الضارة لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه تكاثر الحشرات.

وأفاد رئيس القسم م . كمال الكولك أن طواقم القسم تجري مسحا دورياً لمناطق تكاثر البعوض في مناطق برك تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان و منطقة عسقولة بحي الزيتون والمناطق الأخرى وفحص شكاوي المواطنين ومعالجتها ورش أماكنها بالمبيدات الحشرية .  

 وأوضح أن البلدية تنشر في بداية الموسم إرشادات للمواطنين عبر وسائل الإعلام الخاصة بها ووسائل الإعلام الأخرى المختلفة  للتقليل من إنتشار الحشرة والحد من تكاثرها وتدعو المواطنين لإتباعها لتوخي أثارها السلبية .

 وأضاف أن الإرشادات تتضمن مجموعة من الطرق الوقائية منها: ضرورة تغطية خزانات المياه المنزلية، وتجفيف أي مياه راكدة تتواجد حول المنازل، والتخلص من أي إطارات للسيارات أو أي أوعية تتجمع بها المياه، وتركيب شبك على النوافذ المنزلية لمنع دخول الحشرات الضارة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل العلاجية المناسبة في حالة التعرض للسع من قبل البعوض، وتغيير المياه الموجودة في الأوعية الخاصة بالحيوانات والطيور لمنع توافد البعوض إليها .

وبين أن طواقم القسم أجرت خلال شهر مايو / آيار الماضي 350 زيارة لمناطق تكاثر البعوض والحشرات الضارة الأخرى، وقامت بمعالجة 20 شكوى وردت من المواطنين تتعلق بوجود حشرات في مناطقهم، موضحاً أنه تم  إستخدام 500 لترا من المبيدات الحشرية خلال الفترة المذكورة  لمكافحة البعوض والحشرات الأخرى الضارة .

وفيما يتعلق بجهود مكافحة القوارض الضارة، أوضح القسم أنه تم توزيع ( 4500) باكو من الطعوم السامة خلال الشهر الماضي على المواطنين لاستخدمها في عمليات مكافحة القوارض الضارة .

وبين أنه تم الكشف الصحي على ( 17) شكوى تتعلق بوجود مكاره صحية وتحرير(15) إخطارا للمخالفين للشروط الصحية المتبعة .

#بلدية غزة

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