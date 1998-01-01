جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحتجز مزارعا وزوجته في أرضهم شمال الخليل

السبت 09 يونيو 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال ، اليوم السبت، مزارعا وزوجته لعدة ساعات في أرضهم بمنطقة خلة الكتلة في بيت أمر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال احتجزت المزارع علي عياد عوض (54 عاما) وزوجته أمينة حامد عوض (47 عاما) من بلدة بيت أمر، في أرضهم الواقعة بمنطقة خلة الكتلة المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل، أثناء عملهم فيها.

وأضاف إن جنود الاحتلال طلبوا من المزارع مغادرة أرضه ووجوب حصوله على تصريح للعمل في أرضه، الأمر الذي رفضه المزارع المذكور بشدة، ورفض مغادرة أرضه رغم تهديد جنود الاحتلال له ولزوجته باعتقاله إن لم يستجيب لأوامرهم، وما زال عوض داخل أرضه يعمل فيها عقب إطلاق سراحه وزوجته بعد احتجازهما لبرهة من الزمن.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

الحاج عبد القادر قشطة

غزة : الأمن المصري يحتجز حاجاً لعدة ساعات ويحقق معه قبل الافراج عنه

ترامب وزوجته وابنته

ماهي الرسائل التي سيوجهها الفلسطينيون لترامب وابنته وزوجته ؟

اسعاف- ارشيفية

وفاة رجل وزوجته إثر اختناقهم بعد اشعال الفحم داخل منزلهم بمدينة غزة

صور : 3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

شهيد على حاجز الكونتينر

فيديو: استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز الكونتينر شمال بيت لحم

الاحتلال : إطلاق صاروخ من شمال غزة صوب عسقلان دون إصابات او أضرار

الأكثر قراءة اليوم

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

ليبرمان : جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

تفاصيل الخطة الإنسانية للتخفيف عن غزة: من أطرافها، ومن يعارضها ؟

عبد الناصر

خبير إسرائيلي يعيّر العرب.. و يقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

عباس زكي- ارشيف

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

مواجهات- ارشيف

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

دويكات

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

الاتصالات الفلسطينية