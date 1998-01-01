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إصابة طفل برصاص الاحتلال بمواجهات في بيت أمر

السبت 09 يونيو 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط في بلدة بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقتي البقعة وصافا في البلدة، واقتحم عشرات الجنود برفقة الكلاب البوليسية، منزلي المواطنين بسام بدوي محمود اخليل، ورائد أحمد مفلح عادي وحطموا الابواب الداخلية، واجزاء من بلاط الارضيات، وخربوا أثاث البيت وجدرانه.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، وعشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

#الاحتلال #طفل

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