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الجمعية الإسلامية مخيم جباليا تختتم مشروع الطرود الغذائية

السبت 09 يونيو 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جباليا / سما /

اختتمت الجمعية الاسلامية - مخيم جباليا ، توزيع  الطرود الرمضانية على الأسر الفقيرة ، كجزء من أعمال الخير المتواصلة التي تقدمها الجمعية للأسر الفقيرة في مخيم جباليا , بدعم من هيئة الاغاثة الانسانية التركية IHH .

 وأوضح أ.رامز الغرباوي ، مدير الجمعية  ان الجمعية نفذت هذا المشروع بدعم كريم بدعم من هيئة الاغاثة الانسانية التركية IHH مشكورين، والذين كانوا سباقين دوماً في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج الخيرية في شهر رمضان المبارك .

وصرح الغرباوي ان عدد الاسر المستفيدة من المشروع 70 أسرة وبلغت القيمة الاجمالية للمشروع 8084 شيكل .

#الجمعية الإسلامية

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