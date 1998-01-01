مسيرة تضامنية مع شعبنا في اوسلو

رام الله / سما /

أحيت الجالية الفلسطينية في النرويج، يوم القدس من الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، دعما للمدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

وانطلقت مسيرة يوم القدس التي شارك فيها أعداد غفيرة من أبناء الجالية الفلسطينية، والجاليات العربية والإسلامية في النرويج من ساحة جرونلاند إلى ساحة الأحزاب وسط العاصمة أوسلو، بمبادرة من مجموعة "معا من أجل القدس".

وأكد القيادي بحركة فتح، رئيس نادي الأسير الفلسطيني في النرويج محمد أبو صالح المكانة التاريخية والدينية لمدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية للشعب والدولة الفلسطينية، وضرورة استمرار النضال من أجل استعادة كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم.

ودعا أبو صالح للحكومة النرويجية لوقف تعاونها الاقتصادي والاستثماري مع سلطات الاحتلال، وحثها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما ألقى العديد من النشطاء بيانات التضامن مع حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف.