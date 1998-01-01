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شاهد.. لحظة انتحار وافد باكستاني من سطح المسجد الحرام

السبت 09 يونيو 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لحظة انتحار وافد باكستاني من سطح المسجد الحرام



وكالات

 باشرت الجهات الأمنية بالمسجد الحرام حالة انتحار لوافد باكستاني، قفز من الأدوار العلوية حتى صحن المطاف. فيما لا تزال الجهات الأمنية -ممثلة في قوة أمن الحرم- تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم نقل المنتحر إلى المستشفى، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال، والتعرف على هويته، والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.

وكشفت مصادر لـ"سبق" السعودية، عن تفاصيل انتحار الوافد الباكستاني الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، والذي وضع حدًّا لحياته بعد أن قذف بنفسه من سطح الحرم على صحن الطواف في الدور الأرضي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه عند الساعة الـ9:20 من مساء أمس الجمعة باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي؛ ما أدى لوفاته فورًا.

در أن السقوط الأول للمنتحر كان على الرأس؛ ما تسبب بإصابات خطيرة إثر صعوده على الحواجز ورميه بنفسه. فيما تم مباشرة الإسعافات الأولية من قِبل فرق الإسعاف الميدانية، وتمت محاولة إنقاذه، وتم نقله عن طريق أفراد إنقاذ الدفاع المدني إلى المركز الصحي داخل الحرم، وعند وصوله تُوفي. فيما تولت الجهات الأمنية بشرطة الحرم التحقيق في الواقعة.

#انتحار #السعودية

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