انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

وكالات

أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، رحيل نجمها الإعلامي في حقل السفر والطهي ومقدم برنامج "أماكن غير معروفة"، بعد العثور عليه ميتًا في غرفة بأحد الفنادق الفرنسية عن عمر ناهز 61 عامًا.

وقالت الشبكة التي تعاقدت مع بوردين لتقديم برنامجه الشهير إن سبب الوفاة هو الانتحار شنقًا.

وأنتوني بوردين معروف للفلسطينيين الذين أحبوه وغمروه بحسن الضيافة، وقد ركّز في برنامجه على تناول الجانب الإنسانيّ للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، والتي تقوم سلطات الاحتلال بتدميرها بشكل منهجيّ، كما ركز على بشاشة وشجاعة وتفاؤل الفلسطينيين في برنامجه الشهير عام 2013.



وقال بوردين الذين زار البيوت الفلسطينية وتناول الأكلات الشعبية الفلسطينية كالمقلوبة والمسخن وغيرها، ورافق الأطفال الفلسطينيين على شاطئ غزة وهم يطلقون طائرات الورق ولعب معهم وداعبهم "أعتقد أن هذا البرنامج يبدد الانطباع النمطي عن الفلسطينيين.. هذا البرنامج قد يشكل صدمة للكثيرين".

وأضاف بوردين "لقد سدد العالم العديد من الفظائع على الشعب الفلسطيني، ولكن ليس هناك من أمر مشين أكثر من سرقة إنسانيتهم الأساسية".

وندد بوردين بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 مشيراً إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

واشتهر بوردين برحلاته حول العالم خلال برنامجه لتعريف جمهوره بثقافات مختلفة عن طريق الطهي والطعام، كما ألقى الضوء على قضايا سياسية شائكة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وكيف يمكن أن تقرب الأصناف التقليدية المسافات بين وجهات النظر المختلفة.

وألف "بوردين" كتبًا عدة أصبحت من الأكثر مبيعًا حول العالم وتحدث في أحد كتبه عن مشكلة إساءة استخدامه المخدرات ومن بينها الكوكاين والهيروين.