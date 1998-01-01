متباهياً.. ليبرمان: جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

القدس/سما/

قال وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان إن جنوده احترفوا قتل المتظاهرين الفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكتب ليبرمان في تغريدة له على تويتر:"إن جنودنا احترفوا في القتل على حدود غزة، وهذا الاحتراف اثبت نفسه".

وزعم أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها "حماس" وإيران، فإن عدد المتظاهرين الذين وصلوا للحدود اليوم قليل.

يذكر ان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اعلنت عن استشهاد 4 مواطنين واصابة 618 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة في مليونية "القدس" اليوم الجمعة.

وكان عشرات الاف الفلسطينيين توافدوا للمشاركة في مليونية القدس على طول حدود قطاع غزة والتي التي دعت لها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار .وبدأ المئات من المواطنين بارسال الطائرات الورقية الحارقة الى داخل فلسطين المحتلة واشعال مئات الاطارات في مناطق محتلفة من رفح حتى بيت حانون شمال قطاع غزة.