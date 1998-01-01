جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

متباهياً.. ليبرمان: جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

السبت 09 يونيو 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متباهياً.. ليبرمان: جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة



القدس/سما/

قال وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان إن جنوده احترفوا قتل المتظاهرين الفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكتب ليبرمان في تغريدة له على تويتر:"إن جنودنا احترفوا في القتل على حدود غزة، وهذا الاحتراف اثبت نفسه".

وزعم أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها "حماس" وإيران، فإن عدد المتظاهرين الذين وصلوا للحدود اليوم قليل.

يذكر ان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة  اعلنت عن استشهاد 4  مواطنين واصابة 618 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة في مليونية "القدس" اليوم الجمعة.

وكان عشرات الاف الفلسطينيين توافدوا للمشاركة في مليونية القدس على طول حدود قطاع غزة والتي التي دعت لها الهيئة  العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار .وبدأ المئات من المواطنين بارسال الطائرات الورقية الحارقة الى داخل فلسطين المحتلة واشعال مئات الاطارات في مناطق محتلفة من رفح حتى بيت حانون شمال قطاع غزة.

#ليبرمان #احتلال #متظاهرين

أخبار ذات صلة

الاحتلال: هجوم الكتروني نفذته حماس ضد جنودنا عبر "فتيات جميلات "

مواجهات- ارشيف

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرقي غزة

السنوار

السنوار : مشروع المصالحة ينهار والقسام ستقنص كل جندي اسرئيلي يطلق رصاصة على المتظاهرين

مجدلاوي - ارشيف

مجدلاوي يطالب حماس بوقف اعتقال المتظاهرين ويطرح ثلاث حلول لمعالجة ازمة الكهرباء

نفق - ارشيف

3 شهداء و 5 مصابين في استنشاق غاز بنفق في رفح على حدود مصر

حدود غزة -ارشيفية

3 شهداء برصاص الاحتلال و اعتقال اخر على حدود غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

الأخبار الرئيسية

عباس زكي- ارشيف

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

مواجهات- ارشيف

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

دويكات

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

ليبرمان

ليبرمان : جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

نصر الله

نصر الله للإسرائيليين : يوم الحرب الكبرى قادم

الاتصالات الفلسطينية