الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للأطباق الحارقة

القدس/سما/

توجهت قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بمناشدة عاجلة للصناعات الجوية العسكرية "الإسرائيلية" ولهواة تطير الطائرات الصغيرة بأجهزة التحكم عن بعد لإيجاد حل يمكن من خلاله التغلب وهزيمة ظاهرة الاطباق الورقية الحارقة المنطلقة من قطاع غزة.

الإعلان لهواة الطائرات يأتي بعد فشل جيش الاحتلال فشلاً ذريعاً في ايجاد حل للأطباق الورقية الحارقة التي تطلق من حدود قطاع غزة وأدت لأضرار جسيمة في الحقول والغابات في المستوطنات المحيطة بغزة حيث وصلت الخسائر لملايين الشواقل.

وقال موقع "مفزاك" العبري ان "الجيش دعا كل من هو معني بالأمر للحضور لإجتماع خاص في هرتسليا ليعرض حلولاً ويطرح افكارا يمكن من خلالها ايجاد حل لظاهرة الاطباق الورقية التي تطلق من غزة" .