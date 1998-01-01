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الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للأطباق الحارقة

السبت 09 يونيو 2018 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للأطباق الحارقة



القدس/سما/

 توجهت قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بمناشدة عاجلة للصناعات الجوية العسكرية "الإسرائيلية" ولهواة تطير الطائرات الصغيرة بأجهزة التحكم عن بعد لإيجاد حل يمكن من خلاله التغلب وهزيمة ظاهرة الاطباق الورقية الحارقة المنطلقة من قطاع غزة.

الإعلان لهواة الطائرات يأتي بعد فشل جيش الاحتلال فشلاً ذريعاً في ايجاد حل للأطباق الورقية الحارقة التي تطلق من حدود قطاع غزة وأدت لأضرار جسيمة في الحقول والغابات في المستوطنات المحيطة بغزة حيث وصلت الخسائر لملايين الشواقل.

وقال موقع "مفزاك" العبري ان "الجيش دعا كل من هو معني بالأمر للحضور لإجتماع خاص في هرتسليا ليعرض حلولاً ويطرح افكارا يمكن من خلالها ايجاد حل لظاهرة الاطباق الورقية التي تطلق من غزة" .

#احتلال #طائرات ورقية

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