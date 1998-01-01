وليد توفيق يطلق أغنية لعهد التميمى فى يوم القدس العالمى " شاهد"

أطلق الفنان اللبناني وليد توفيق أغنية جديدة عن القدس والطفلة الاسيرة عهد التميمى ووعد وناريمان ، وذلك بمناسبة اليوم القدس العالمي.
وقال توفيق، أن الأغنية أكبر سلاح لمواجهة ومقاومة الاحتلال، مضيفا:" محبتى واحترامى للمشاركين فى العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى فى سجونهم"، مشيدا بالمشاركين فى الأغنية .
عائلة التميمي اشارت الى الفن يمكن ان يكون سلاحاً لمواجهة ومقاومة الاحتلال، واضافت: "محبتنا واحترامنا للمشاركين في العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى في سجونهم، واشادوا بالمشاركين في الأغنية من وليد توفيق الى ثائر الغضبان و نزار فرنسيس وإحسان المنذر."
"حلوة الحلوين عم تضحك للنار" من كلمات نزار فرنسيس وألحان الفنان وليد توفيق