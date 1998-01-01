وليد توفيق يطلق أغنية لعهد التميمى فى يوم القدس العالمى " شاهد"

وكالات

أطلق الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ أغنية جديدة عن القدس والطفلة الاسيرة عهد التميمى ووعد وناريمان ، وذلك بمناسبة اليوم القدس العالمي.

وقال توفيق، أن الأغنية أكبر سلاح لمواجهة ومقاومة الاحتلال، مضيفا:" محبتى واحترامى للمشاركين فى العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى فى سجونهم"، مشيدا بالمشاركين فى الأغنية .

عائلة التميمي اشارت الى الفن يمكن ان يكون سلاحاً لمواجهة ومقاومة الاحتلال، واضافت: "محبتنا واحترامنا للمشاركين في العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى في سجونهم، واشادوا بالمشاركين في الأغنية من وليد توفيق الى ​ثائر الغضبان​ و نزار فرنسيس و​إحسان المنذر​."

"حلوة الحلوين عم تضحك للنار" من كلمات نزار فرنسيس وألحان الفنان وليد توفيق