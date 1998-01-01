جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وصول مستشفى ميداني مغربي وطواقمه الطبية إلى قطاع غزة

السبت 09 يونيو 2018 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول مستشفى ميداني مغربي وطواقمه الطبية إلى قطاع غزة



غزة/سما/

وصل إلى قطاع غزة، مساء الجمعة، مستشفى ميداني مغربي وطواقمه الطبية، ضمن قافلة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري.

ويضم طاقم القافلة المغربية وعددهم 165 شخصًا السفير المغربي لدى مصر، أحمد التازي، وأطباء وفنيين للمستشفى الميداني المقرر إقامته في غزة.

وكان في استقبال الوفد أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، القيادي في حركة "حماس" غازي حمد، وقائد قوى الأمن في القطاع، توفيق أبو نعيم.

وقال السفير المغربي التازي، خلال مؤتمر صحفي، إن "17 طائرة حملت مساعدات إنسانية من المغرب إلى قطاع غزة مرورا بمصر".

وأضاف، التازي، "تأتي المستشفى كمبادرة ملكية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع: "هذه المساعدات الإنسانية الذي أمر بها صاحب الجلالة تأتي في شهر رمضان، نظراً لما عرفه (شهده) القطاع من صعوبات وكثرة عدد المصابين الذين سقطوا في مسيرات العودة".

ولفت إلى أن القافلة تحتوي على "مواد غذائية وأدوية ومستشفى عسكري طبي تخصصي، تضم مجموعة من الأطباء والممرضين والممرضات والطاقم الفني الذي سيدير المستشفى".

من جانبه قال القيادي في "حماس"، غازي حمد، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، إن : "موقف المغرب مشرف ونبيل، وليس غريبا عليه تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضاف حمد، أن "المساعدات تدل على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا، بل هناك أحرار في العالم يقفون بجانبه ضد الاحتلال الغاشم والظلم والحصار".

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، قالت وزارة الخارجية المغربية، إن "العاهل المغربي محمد السادس، قرر إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، بالأراضي الفلسطينية".

وأضافت الخارجية المغربية، في بيان، أن "هذه الخطوة تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل شرق القطاع، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.

ومنذ ذلك الحين، يرتكب الجيش الإسرائيلي مجازر دامية ضد المتظاهرين السلميين، أسفرت عن استشهاد 133 فلسطينياً، بينهم 13 طفلاً، وإصابة أكثر من 14 ألف فلسطينيًا بإصابات مختلفة، وبحسب إحصائية وزارة الصحة.

#مغرب #مساعدات #غزة

أخبار ذات صلة

اسعاف- ارشيفية

وصول جثة هامدة لمواطنة الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة

مؤسسات حقوقية : التصاريح الطبية لسكان قطاع غزة هي الأقل منذ 10 سنوات

الحمدلله

برنامج وصول الوفد .. وزراء حكومة الوفاق برئاسة الحمدالله يصلون قطاع غزة اليوم

مصر - حماس

صور : وصول الوفد الامني المصري الى غزة

ارشيفية

وصول كشوفات تقاعد جديدة للعسكريين في غزة

البطش

صور.. وصول جثمان الشهيد البطش لقطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

الأخبار الرئيسية

عباس زكي- ارشيف

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

ليبرمان - ارشيف

متباهياً.. ليبرمان: جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

مواجهات- ارشيف

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

دويكات

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

ليبرمان

ليبرمان : جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية