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اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

السبت 09 يونيو 2018 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل



وكالات

من المقرر ان تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا حول غزة الأربعاء، بناء على طلب الدول العربية، وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193.

وقال دبلوماسيون، إنه خلال هذه الجلسة، من المفترض أن يحصل تصويت على مشروع قرار يدين دولة الاحتلال على غرار مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض ضده في مجلس الأمن.

وأدان المبعوث الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الجمعة عمليات القتل، وقال إن ممثلي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي طلبوا من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة استئناف جلسة طارئة لبحث مشروع قرار يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال منصور إن مشروع القرار سيكون مماثلا لمشروع قرار أعدته الكويت وحصل في الأسبوع الماضي على تأييد كاف لإجراء تصويت عليه في مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده.

وأضاف منصور إن الفيتو الأميركي دفع لهذا الطلب وأن أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة "تضيف لحجتنا وإلى الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية" للمدنيين الفلسطينيين.

#غزامم متحدة

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