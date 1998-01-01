جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة ".. قيادي بفتح : قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

السبت 09 يونيو 2018 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة ".. قيادي بفتح : قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة



رام الله / سما /

وجه القيادي في حركة فتح اللواء سرحان دويكات من نابلس رسالة الى قيادة الحركة اكد فيها  أن قطع الرواتب عن أبناء وكوادر حركة فتح في غزة والبعض منهم في الضفة يشرذم الحركة ويضعفها ويساهم في مزيد من الانقسام في بنيتها التنظيمية .

وقال دويكات على صفحته في الفيسبوك أن الخيط التي يشد عرى وحدة الوطن بين قطاع غزه المكلوم وبين الضفة التي ما زالت أرضها ومقدساتها مستباحه وينذر أهلها بعد هذا القهر بميلاد ولو بعد حين .. هي عرى وحدة أبناء حركة فتح لأن ما يسمى بالمصالحه قد تقطعت مجاذيفها واصطدمت سفينتها باجندات وتزداد وتتكلس باطراد مع عمر الانقلاب الأسود.

واضاف ان" الملاحظ بأن هناك ايدي خفيه تدفع الأمور داخل حركة فتح وكوادرها باتجاه انقسام حول موضوع الرواتب والتقاعدات المبكره لكوادر الحركه الامر التي بات يتصدر المشهد داخل صفوف الحركه وشعور كادرنا بهذا الظلم التي بات ينذر بانفجار في وجه شرعيتنا ووحدة الحركه وتماسكها التي هي أساس لتحقيق وحدة الوطن" .

وتابع" لذلك يتطلب من قيادة الحركه أن تخرج بقرارات تعالج هذه الازمه قبل تفاقمها وخاصه بأن الأخوه التي مسهم القرار هم ضحايا "الانقلاب الأسود "ولا يجوز التمييز تحت أي مبرر ما بين الضفه وغزه" ..

وقال" نشعر بألم شديد ونحن نلمس هذا اليأس الذي بات يتسلل إلى نفوس خيرة كوادرنا في قطاعنا الحبيب والذي يزيد الامر سوءا هذا الظلم الذي يمس كوادرنا وأبناء الحركه من استهداف مبرمج من " عصابات حماس" حسب تعبيره  .

واشار الى انه في الوقت الذي يتطلب منا معالجة هذا الأمر "نستمر باجراءات تنذر بكارثة على الحركه لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة" .

وشدد على انه مطلوب اليوم رفع الظلم الواقع على أبناء الحركه واعتبار ما يمس أبناء فتح في غزه يمس أبناء الحركه في الضفه وفي أي مكان لأن وحدة الحركه هي أساس مشروعنا الوطني والتصدي لكل المؤامرات.

#دويكات #فتح #رواتب #غزة

أخبار ذات صلة

موظفو غزة

قيادي بفتح: سيتم دمج عدد من موظفي غزة بمؤسسات السلطة وبالتأكيد سيكون حل لملفهم

فتح - ارشيف

قيادي بفتح: حماس تتهرب من تبعات تفجير الحمدلله بإحداث فوضى صغيرة

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات يهاجم "حماس" بعد عملية "تفجير غزة" و الحركة ترد

المصالحة

﻿قيادي في «فتح» : وفد الحركة القادم إلى غزة سيحرك المصالحة

حلس: لا نستطيع أن نتحمّل.. قطع الرواتب قرار خاطئ و"الإجراءات" تستهدف غزة

بنوك غزة - ارشيف

"مالية غزة": صرف الرواتب الاثنين المقبل حسب الزيادة المعلنة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

بسترة ابنتها.. صور : والدة الشهيدة رزان تكمل مشوارها وتشارك باسعاف الجرحى

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان : جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

نصر الله

نصر الله للإسرائيليين : يوم الحرب الكبرى قادم

مسيرات العودة غزة

صور ...4 شهداء و 618 اصابة في مليونية "القدس" بغزة بينهم 7 بحالة الخطر الشديد

الحية - ارشيف

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

كلينتون وياسر عرفات

كلينتون: كنت أستطيع إنهاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي لولا ياسر عرفات

الاتصالات الفلسطينية