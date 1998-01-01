أم الفحم: العشرات في مظاهرة غضب مع غزة

غزة / سما /

شارك العشرات من أبناء مدينة أم الفحم، اليوم الجمعة، في مظاهرة حاشدة، انطلقت من مقر الهندسة في المدينة، وذلك تضامنا واحتجاجا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية، على حدود غزة.

وسارت المظاهرة من مقر الهندسة إلى الدوار الرئيسي في أول البلدة، تُرافقها هتافات ولافتات منددة بالمجزرة في غزة، كذلك رُفِعت الأعلام الفلسطينية.

وأعرب العديدُ من المُشاركين في المظاهرة، عن استيائهم واستنكارهم الشديدين للجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وشارك في هذه المظاهرة جميع القوى الوطنية في أم الفحم والمنطقة، والعشرات من أهالي المدينة.