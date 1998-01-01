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الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة برصاص حي ومتفجر

السبت 09 يونيو 2018 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة برصاص حي ومتفجر



غزة / سما /

بينت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الجمعة، أن 51% من الإصابات التي وصلت المستشفيات خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار كانت بالرصاص الحي والمتفجر.

وذكر المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة في بيان وصل "صفا" أن ذلك رفع عدد الشهداء والإصابات المعقدة والخطيرة بين المواطنين والطواقم الصحية والصحفية شرق قطاع غزة.

وقمعت قوات الاحتلال "مليونية القدس" اليوم شرقي قطاع غزة في الجمعة الـ11 لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين- بينهم طفل- وإصابة أكثر من 500 بالرصاص والاختناق.

#الصحة #رصاص #غزة

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