عائلة جولدين تشترط عودة الجنود قبل تنفيذ أي اتفاق بغزة

القدس / سما /

صرح والد الضابط الأسير، لدى حركة حماس بغزة، هدار جولدين، بأن على وزراء "الكابينت" أن يتشرطوا عودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة, قبل المصادقة على أي خطة إنسانية لإنعاش قطاع غزة.

وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن تبلغ الإدارة الأمريكية, والأمم المتحدة, ومصر, أن عودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة, شرط أساسي قبل تنفيذ أي اتفاقية أو مبادرة إنسانية بغزة".

جاءت تصريحات البرفسور سمحا جولدين، خلال المسيرة الأسبوعية، للتضامن مع العائلة، للمطالبة بالأفراج عن ابنها الأسير بغزة، والتي عقدت على الحدو مع قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر، شارك بهذه المسيرة اليوم، عدد من اعضاء الكنيست، والعشرات من مؤيدي ومناصري العائلة.

يشار الى أن "الكابينت" الإسرائيلي، سيناقش يوم الأحد القادم، خطة دولية جديدة، لانعاش الأقتصاد بقطاع غزة، بأشراف الأمم المتحدة.