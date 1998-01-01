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يديعوت أحرنوت: إطلاق النار على “المحرضين المركزيين” على حدود غزة

الجمعة 08 يونيو 2018 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرنوت: إطلاق النار على “المحرضين المركزيين” على حدود غزة



محمد ابو علان

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: بعد صلاة الجمعة تجمع حوالي عشرة آلاف فلسطيني على حدود قطاع غزة ، خاصة في منطقة جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص التحذيري تجاه المتظاهرين الذين يحاولون الاقتراب من الجدار والمساس به. وتستهدف عمليات إطلاق النار من سمتهم الصحيفة العبرية المحرضون المركزيين خاصة في منطقتي جباليا وخانيونس، وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 386 فلسطيني جرحوا حتى الآن.

الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي  ادعى أنه ألقيت  قنبلة يدوية وقنبلة أنبوبية على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي،  وأطلقت طائرة ورقية كانت على ما يبدو تحمل متفجرات وانفجرت في الهواء.

إلى جانب ذلك، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي قيام المتظاهرون بإلقاء الحجارة،  وأن هناك إطلاق للطائرات الورقية مصحوبة بأجسام  حارقة من أجل إشعال النيران على الأرض، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم إجراءات مكافحة الشغب ويعمل وفق إجراءات فتح النار وفق إدعاء الناطق باسمه..

#يديعوت #اطلاق نار #غزة

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