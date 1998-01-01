جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

الجمعة 08 يونيو 2018 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا



واشنطن / وكالات /

 أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، رحيل نجمها الإعلامي في حقل السفر والطهي ومقدم برنامج "أماكن غير معروفة"، بعد العثور عليه ميتًا في غرفة بأحد الفنادق الفرنسية عن عمر ناهز 61 عامًا.

وقالت الشبكة التي تعاقدت مع بوردين لتقديم برنامجه الشهير إن سبب الوفاة هو الانتحار شنقًا.

وأنتوني بوردين معروف للفلسطينيين الذين أحبوه وغمروه بحسن الضيافة، وقد ركّز في برنامجه على تناول الجانب الإنسانيّ للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، والتي تقوم سلطات الاحتلال بتدميرها بشكل منهجيّ، كما ركز على بشاشة وشجاعة وتفاؤل الفلسطينيين في برنامجه الشهير عام 2013.

وقال بوردين الذين زار البيوت الفلسطينية وتناول الأكلات الشعبية الفلسطينية كالمقلوبة والمسخن وغيرها، ورافق الأطفال الفلسطينيين على شاطئ غزة وهم يطلقون طائرات الورق ولعب معهم وداعبهم "أعتقد أن هذا البرنامج يبدد الانطباع النمطي عن الفلسطينيين.. هذا البرنامج قد يشكل صدمة للكثيرين".

وأضاف بوردين "لقد سدد العالم العديد من الفظائع على الشعب الفلسطيني، ولكن ليس هناك من أمر مشين أكثر من سرقة إنسانيتهم الأساسية".

وندد بوردين بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 مشيراً إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

واشتهر بوردين برحلاته حول العالم خلال برنامجه لتعريف جمهوره بثقافات مختلفة عن طريق الطهي والطعام، كما ألقى الضوء على قضايا سياسية شائكة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وكيف يمكن أن تقرب الأصناف التقليدية المسافات بين وجهات النظر المختلفة.

وألف "بوردين" كتبًا عدة أصبحت من الأكثر مبيعًا حول العالم وتحدث في أحد كتبه عن مشكلة إساءة استخدامه المخدرات ومن بينها الكوكاين والهيروين.

#انتحار #أنتوني بوردين

أخبار ذات صلة

وفاة النجم العالمي عمر الشريف عن 83 عاما

جوني

وفاة النجم العالمي جوني هاليداي

النجم محمد عساف يلتقي "عساف الصغير" ورفاقه من غزة .. في "تورنتو"!

فيديو لـ«النجم العالمي بن أفليك» يدافع فيه عن الإسلام يقترب من 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

يعقوب شاهين وامير دندن

أحلام تُرحب بنجل الرئيس عباس ووائل يصف أمير ويعقوب بـ"أطفال الحجارة"

وفاة نجم البوب العالمي "جورج مايكل" عن عمر يناهز 53 عاماً

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

شاهد ..المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور ...4 شهداء و 618 اصابة في مليونية "القدس" بغزة بينهم 7 بحالة الخطر الشديد

الحية - ارشيف

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

كلينتون وياسر عرفات

كلينتون: كنت أستطيع إنهاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي لولا ياسر عرفات

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الاتصالات الفلسطينية