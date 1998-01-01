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الهيئة الوطنية تدعو لإقامة صلاة العيد على الحدود

الجمعة 08 يونيو 2018 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تدعو لإقامة صلاة العيد على الحدود



غزة / سما /

اكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اختتام فعاليات "مليونية القدس" اليوم الجمعة التي شارك فيها الالاف من المتظاهرين  على الحدود الشرقية لقطاع غزة في يوم القدس العالمي.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الى اداء صلاة عيد الفطر في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة كما دعت الى اعتبار يوم الجمعة القادم يوم الوفاء للشهداء والجرحى بزارة ذويهم واطلقت عليها اسم "جمعة التراحم والمواساة".

واكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار داعية الى ان تتوسع هذه المسيرات لتشمل الضفة ومدن فلسطين المحتلة واماكن تواجد الشعب الفلسطيني مشددة ان مسيرات العودة تسجل مزيدا من الانجازات.

وجددت الهيئة تأكيدها على جماهيرية وسلمية مسيرات العودة كأداة في يد الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه للعودة ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

 

#الهيئة الوطنية #غزة #العيد

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