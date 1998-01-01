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خلف يدعو لملاحقه الاحتلال في المحافل الدوليه وتقديم دعاوي للجنايات الدولية ضده

الجمعة 08 يونيو 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير وعضو اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خلال مشاركته اليوم في مسيرات العودة وجمعة مليونية القدس شرق مدينة غزة أكد أن هذه المسيرات ستستمر حتى تحقيق الاهداف التى انطلقت من اجلها  في الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 12 عشر سنة وتحقيق حق العوده للشعب الفلسطينى بالعودة إلى الديار . .

وأوضح خلف أن العالم الحر وبعد أن عجز عن  الايفاء بتحقيق القرارات التى صدرت عن الامم المتحدة منذ 70 عاماً بتحقيق حق العوده  للشعب الفلسطينى وبعد 51 عام من الاحتلال الاسرائيلى للضفة الغربيه والقدس وقطاع غزه وبعض الاراضي العربية اخذ على عاتقه حمل الهم الفلسطينى بإعادة تموضع القضية الفلسطينية.

 وبين خلف أنه وفي هذا الوضع العربي( المتردي)  الاقليمى والدولى المنحاز لإسرائيل فإن فشعبنا الفلسطينى وعبر مسيره العوده وكسر الحصار قادر على تحقيق أهدافه مهما كلفه من تضحيات جسيمة .

 وطالب خلف بإصدار قرار بتشكيل لجنه تحقيق حول الأحداث الجارية في قطاع غزة والتوجه الى مؤسسات المجتمع الدولى وإحالة القضية الى الامم المتحدة تحت بند متحدون من اجل السلام خاصة بعد أن  فشل مجلس الامن الدولي في إصدار قرار حول ما جرى من مجازر على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين. .

وأكد خلف على ضرورة ملاحقه الاحتلال الاسرائيلى في كل المحافل الدوليه وتقديم دعاوى ضده  لمحكمه الجنايات الدوليه ومحاكم مجرمى الحرب الإسرائيليين

#محمود خلف #الجبهة الديمقراطية

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