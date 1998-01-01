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د. بحر يدعو برلمانيين العالم العربي والدولي لزيارة غزة والمشاركة في "المسيرات"

الجمعة 08 يونيو 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  البرلمانيين العرب والعالم الإسلامي والغربي لزيارة غزة، والمشاركة في مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة، بهدف الاطلاع على جرائم الاحتلال تجاه المتظاهرين المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض على القطاع والذي تسبب في أزمات إنسانية كبيرة في القطاع.

وأكد د. بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة غزة، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونواب المجلس التشريعي، وقيادات الفصائل الفلسطينية على استمرار شعبنا في مسيرات العودة ومن خلفها المقاومة لحمايتها، مشددا على  استمرار معادلة الردع وقال" الدم بالدم والقصف بالقصف".

واعتبر د. بحر على أن مسيرات العودة الكبرى تشكل أسلوباً نضالياً إبداعياً متميزاً لفضح وإحراج الاحتلال على الساحة الإقليمية والدولية، مضيفاً أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والارتباك أمام الجحافل الهادرة التي ستربض بكل قوة وشموخ أمام الأسلاك الزائلة غداً استعداداً ليوم العودة الكبرى.

وأكد بحر أن حق العودة هو حق وطني مقدس لا تخضع مطلقاً للمساومة أو الابتزاز، داعياً شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في مسيرات العودة الكبرى التي تشكل تحدياً لترامب والاحتلال والنواة الأولى لمشروع العودة إلى أراضينا المحتلة عام 48، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

#احمد بحر

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