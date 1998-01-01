آلاف العراقيين ينظمون مسيرة سلمية بمناسبة يوم القدس العالمي

بغداد/وكالات/

نظم آلاف العراقيين اليوم الجمعة، مسيرة سلمية شرقي بغداد، بمناسبة يوم القدس العالمي، دعماً للقضية الفلسطينية.

وضمن المسيرة التي انطلقت في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، أستعرضت فصائل مختلفة من الحشد الشعبي وهم يحملون رايات تدعو الى "تحرير القدس من الاحتلال الاسرائيلي".

وحمّل المشاركون في المسيرة الأعلام العراقية والفلسطينية، وصوراً لفلسطينيين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في غزة.

وشارك في المسيرة آلاف من النساء ورجال الدين وشيوخ العشائر تعبيراً عن الدعم العراقي للقضية الفلسطينية.