جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

آلاف العراقيين ينظمون مسيرة سلمية بمناسبة يوم القدس العالمي

الجمعة 08 يونيو 2018 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف العراقيين ينظمون مسيرة سلمية بمناسبة يوم القدس العالمي



بغداد/وكالات/

 نظم آلاف العراقيين اليوم الجمعة، مسيرة سلمية شرقي بغداد، بمناسبة يوم القدس العالمي، دعماً للقضية الفلسطينية.

وضمن المسيرة التي انطلقت في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، أستعرضت فصائل مختلفة من الحشد الشعبي وهم يحملون رايات تدعو الى "تحرير القدس من الاحتلال الاسرائيلي".

وحمّل المشاركون في المسيرة الأعلام العراقية والفلسطينية، وصوراً لفلسطينيين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في غزة.

وشارك في المسيرة آلاف من النساء ورجال الدين وشيوخ العشائر تعبيراً عن الدعم العراقي للقضية الفلسطينية.


أخبار ذات صلة

جاكرتا - ارشيف

عشرات الالاف ينظمون مسيرة في جاكرتا احتجاجا على قرار ترامب

مقتل وجرح المئات من الجنود العراقيين في قصف امريكي بالخطأ

شاهد: داعش ينشر صور إعدام بالرصاص لعشرات الجنود العراقيين

جثث طافية بنهر دجلة

جثث طافية مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين بنهر دجلة.. لغز يحير العراقيين

السيستاني يدعو العراقيين لحمل السلاح وقتال المتشددين واوباما يحتاج للتفكير

العفو الدولية: القوات الكردية تعمل على ترحيل مئات العراقيين العرب من كركوك

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

انتحار النجم العالمي " أنتوني بوردين " صديق أطفال غزة شنقًا

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور ...4 شهداء و 618 اصابة في مليونية "القدس" بغزة بينهم 7 بحالة الخطر الشديد

الحية - ارشيف

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

كلينتون وياسر عرفات

كلينتون: كنت أستطيع إنهاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي لولا ياسر عرفات

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الاتصالات الفلسطينية