جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قبها: استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة ينم عن عقلية إقصائية

الجمعة 08 يونيو 2018 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبها: استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة ينم عن عقلية إقصائية



رام الله /سما/

قال وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها إن استمرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بممارسة سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات بحق أبناء الضفة، يعبر عن العقلية الإقصائية والنهج الدكتاتوري.

وقال قبها في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الاعتقال السياسي في الضفة يأتي ضمن مشروع التنسيق الأمني الذي تتبناه السلطة خدمة لأعداء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع الذات الوطنية ويمثل جريمة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأردف "لا يُعقل أن تقبل سلطة وطنية إملاءات الاحتلال وشروطه وتقوم بدور وظيفي يوفر له الأمن والأمان على حساب أمن وأمان الوطن والمواطن، ومن هنا تتضح معالم الجريمة الكبرى التي تقترفها السلطة وأجهزتها الأمنية".

وشدد قبها على أن القضاء الفلسطيني في الضفة جعل من الاعتقال السياسي فعلا مشروعا وقانونيا، مبينا أنه عندما يكون القرار في صالح المعتقل السياسي تتمرد الأجهزة الأمنية على هذه القرارات ولا تنفذها وتضرب بها بعرض الحائط".

وطالب الوزير السابق السلطة برفع السيف المسلط على رقاب المقاومين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات والعاملين في مجالات الخدمة الإنسانية، لأن ذلك من شأنه قتل الروح الوطنية والتفكير في مقاومة الاحتلال.

#قبها #الاحتلال #السلطة #اعتقال

أخبار ذات صلة

القسام : الأنفاق أعظم ما أنتجته "عقلية المقاومة"ومحاولات اللمز لن تنطلي عل شعبنا

تفاصيل مثيرة في وثيقة حماس السياسية الجديدة ...

سامي خاطر - ارشيف

ماهي وثيقة حماس السياسية التى ستصدر خلال شهر؟

ابو زهري- ارشيف

أبو زهري: ليس من حق السلطة أو أي طرف اتخاذ أي قرارات منفردة في القضايا السياسية

رضوان: الجانب المصري يوافق على استمرار فتح معبر رفح

مشعل يعلن عن وثيقة حماس الجديدة خلال ايام

مشعل يعلن عن وثيقة حماس السياسية الجديدة خلال ايام

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

الصندوق القومي يبلغ الجبهة الشعبية رسميا بعدم وجود استحقاقات مالية لها

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

النمسا تقرر إغلاق 7 مساجد وترحيل عشرات الأئمة

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور ...3 شهداء و 525 اصابة في مليونية "القدس" بغزة بينهم 7 بحالة الخطر الشديد

الحية - ارشيف

الحية: السلطة شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في حصار غزة

كلينتون وياسر عرفات

كلينتون: كنت أستطيع إنهاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي لولا ياسر عرفات

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الاتصالات الفلسطينية