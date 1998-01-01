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فوز قدامى الصداقة بكاس بطولة "شهداء العودة"

الجمعة 08 يونيو 2018 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز قدامى الصداقة بكاس بطولة "شهداء العودة"



غزة / سما /

حقق فريق القدامى بنادي الصداقة، كأس البطولة الرمضانية العاشرة الخاصة بالقدامى- دورة شهداء العودة، بفوزه على شباب رفح بنتيجة 1-صفر، سجله حسن الداعور في المباراة النهائية على ملاعب الاتحاد المعشبة.

وأقيمت البطولة التي نظمتها جمعية القدامى بالتعاون مع بلدية دير البلح، بإشراف المدرب صالح مبروك.

وأشاد حسام الغرباوي الناطق الإعلامي للجمعية بالتنظيم المميز للبطولة وفي كلمة الجمعية، ذكر أسامة شبير أن البطولة تأتي لمسة وفاء للشهداء الذين يرسمون حدود الوطن .

وكرمت الجمعية في الحفل الختامي عددا من الشخصيات.

وجرى تتويج الصداقة بكأس وميداليات المركز الأول, وشباب رفح بكأس وميداليات المركز الثاني كما جرى تكريم الحكام.

#قدامى الصداقة #شهداء العودة

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