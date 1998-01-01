وادي ينضم لصفوف المصري البورسعيدي

القاهرة / وكالات /

أعلن مهاجم المنتخب الفلسطيني محمود وادي، عن توقيعه على عقد انتقاله للمصري البورسعيدي، في ثاني تجاربه الاحترافية, بعد اللعب في صفوف الأهلي الأردني الموسم الماضي.

ولفت وادي الأنظار بشدة في الدوري الأردني، بعدما سجل 10 أهداف, وكان أحد نجومه في الموسم المنصرم.

وقال اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد انضممت لصفوف النادي المصري البورسعيدي، بحضور أسيد الخضر وكيل أعمالي، وعدنان حلبية ممثلا عن مجلس إدارة النادي المصري، وأيضا المدير الإداري".

وأضاف: "سعيد جدا لوجودي في هذا المكان، خصوصا مع المدرب القدير والعميد حسام حسن، شكرا لكل من ساندني للوصول لهذه المرحلة المهمة والعظيمة في حياتي".