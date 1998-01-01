مزهر: شعبنا لن ينسى كل من تضامن معه ولن يغفر لمن تخاذل وتآمر عليه

غزة / سما /

توجه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر بالتحية إلى أحرار العالم والذين خرجوا اليوم بمئات الآلاف إحياءً ليوم القدس العالمي، ودعماً لنضال شعبنا ولاستمرارية مسيرات العودة، وخص بالذكر الجماهير الحاشدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن وسوريا ولبنان وفي أكثر من بقعة في العالم.

وأكد مزهر خلال كلمة له وتصريحات صحفية شرقي غزة أن هذه المشاركة الواسعة من الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم تثبت أن قضية فلسطين والقدس ليست قضية شعبنا فقط بل قضية الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر، مشدداً أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى كل من تضامن معه ونزل للشوارع والميادين إحياءً ليوم القدس العالمي ورفضاً لجرائم الاحتلال، ولن يغفر لكل من تخاذل وتآمر عن نصرة القدس وقضية شعبنا.

وأضاف مزهر أن أبناء شعبنا الفلسطيني توحدوا اليوم في يوم القدس العالمي ومن خلال مسيرات العودة ليؤكدوا على خيار المقاومة والتمسك بالثوابت وبالمقدسات، مؤكداً أن لا تنازل عن القدس كعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني.

وشدد مزهر بأن شعبنا يرفض مقايضة الحقوق الوطنية بأي انفراجات معيشية أو حياتية، لافتاً أن مسيرات العودة أربكت المجتمع الدولي، مشيداً بإرادة وعزيمة الشباب الثائر والذين يقدمون على مدار اللحظة الابتكارات الجديدة والتي أربكت الاحتلال.

وأكد مزهر على ضرورة استثمار هذه الأجواء الوحدوية، والرسالة القوية التي يوجهها شعبنا من خلال مسيرات العودة ويوم القدس العالمي من أجل إنجاز المصالحة الوطنية واستعادة وحدة شعبنا، داعياً لضرورة عقد مجلس وطني توحيدي جديد تتمثل به كافة قطاعات شعبنا، وبما يؤدي إلى صوغ استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة الاحتلال والتحديات ومشاريع التصفية.