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وزارة الإعلام: سنطبق القانون على منتجي حلقة "أوت فوكس"المسيئة

الجمعة 08 يونيو 2018 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الإعلام: سنطبق القانون على منتجي حلقة "أوت فوكس"المسيئة



رام الله /سما/

قالت وزارة الإعلام اللفلسطينية انها تابعت بأسف الحلقة الأخيرة من برنامج (أوت فوكس)، وما اشتملت عليه من مضمون مسيء لشعبنا وتقاليدنا، ومس فاضح للعلاقة مع الأخوة في الدول الشقيقة، وخروج على موقف شعبنا الطامح للحرية، والملتف حول رواية الخلاص من الاحتلال وبناء الدولة المستقلة.

وتُذكر الوزارة بأن القانون الأساسي والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي في فلسطين قدّست حرية الرأي والتعبير، ووضعت في الوقت نفسه قيودًا على  نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية، وحقوق الإنسان، والإخلال بالأخلاق والقيم والتقاليد.

واكدت  في بيان صدر عنها اليوم الجمعة أنها ستبدأ بتطبيق إجراءاتها القانونية على كل من ساهم في إنتاج وبث حلقة الكاميرا الخفية المسماة (أوت فوكس).

واشادت الوزراة  بوسائل إعلامنا وصحافيينا الذين يبدعون في حمل هموم شعبنا، ونقل خطاب انعتاقنا من المحتل، بالرغم من عدوان الاحتلال واستهدافه لحراس الحقيقة، وآخرهم إعدامه للشهيدين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.


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