التمر الهندي وفوائده في رمضان

التمر الهندي وفوائده للتمر الهندي فوائد عديدة تجعلك تقبل على تناوله وادرجاى في قائمة أفطارك يومياً في رمضان و منها :
1- ثبتت الدراسات العلمية ان التمر هندي يحتوي على مضادات حيوية قادرة على إبادة الكثير من السلالات البكتيرية المختلفة الضارة بالإنسان .
2- يحتوى التمر هندي على فوائد تكمن في مضادات للحموضة وملطف وخافض للحرارة ولذلك تضيف بعض شركات الادوية الخلاصة المائية لثمار التمر هندي الى ادوية الأطفال.
3- أن التمر هندي يعتبر ثمرة صحية منظفة تحسن الهضم وتطرد الارياح وتلطف التهابات الحلق وتعمل كملين معتدل .
4- التمر هندي يساعدك على التخلص من الإمساك بسهولة الذي قد يكون نتيجة لقلة تناولك للمياة خلال شهر رمضان .
4- يساعد التمر الهندي في أنعاش الجسم و تلطيفة و زيادة نشاطة و الأقلال من حالة الكسل والخمول التي تحدث بعد الأفطار .
5- نظراً لوجود الاحماض والمعادن في مشروب التمر الهندي فإنه يفيد في تخليص الدم من حموضته الزائدة وطرد ما يحتويه من سموم.
6- اثبتت الدرسات أن التمر الهندي يفهيد جداً في حالات ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضي اضغظ الدم المرتفع و يعد مشروب مثالي لهم .
7- من أهم فوائدة انه يقلل بشكل ملحوظ من الشعور بالصداع وخاصة الصداع الذي قد يصيبك بعد الأفطار مباشرة .
8- قد تعاني في نهار رمضان من رائحة فم غير مستحبة و يعتبر التمر الهندي من أحد الثمار التي تلطغ المعدة و يقضي على الغازات في لامعدة وبالتالي تتمتع برائحة فم مثالية أو معدومه في اليوم التالي إذا ادرجته في قائمة سحورك أو أفطارك .
السؤال الهام الأن هو هل هناك أشخاص يمنع عليها تناول أو شرب التمر هندي؟
الأجابة إنه لا يوجد أي شخص ممنوع من تناوله حتي الأطفال و الحوامل و الشيوخ فهو مفيد للجميع .