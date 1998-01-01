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التمر الهندي وفوائده في رمضان

الجمعة 08 يونيو 2018 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
التمر الهندي وفوائده في رمضان



وكالات / سما /

التمر الهندي وفوائده للتمر الهندي فوائد عديدة تجعلك تقبل على تناوله وادرجاى في قائمة أفطارك يومياً في رمضان و منها :

1- ثبتت الدراسات العلمية ان التمر هندي يحتوي على مضادات حيوية قادرة على إبادة الكثير من السلالات البكتيرية المختلفة الضارة بالإنسان .

2- يحتوى التمر هندي على فوائد تكمن في مضادات للحموضة وملطف وخافض للحرارة ولذلك تضيف بعض شركات الادوية الخلاصة المائية لثمار التمر هندي الى ادوية الأطفال.

3- أن التمر هندي يعتبر ثمرة صحية منظفة تحسن الهضم وتطرد الارياح وتلطف التهابات الحلق وتعمل كملين معتدل .

4- التمر هندي يساعدك على التخلص من الإمساك بسهولة الذي قد يكون نتيجة لقلة تناولك للمياة خلال شهر رمضان .

4- يساعد التمر الهندي في أنعاش الجسم و تلطيفة و زيادة نشاطة و الأقلال من حالة الكسل والخمول التي تحدث بعد الأفطار .

5- نظراً لوجود الاحماض والمعادن في مشروب التمر الهندي فإنه يفيد في تخليص الدم من حموضته الزائدة وطرد ما يحتويه من سموم.

6- اثبتت الدرسات أن التمر الهندي يفهيد جداً في حالات ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضي اضغظ الدم المرتفع و يعد مشروب مثالي لهم .

7- من أهم فوائدة انه يقلل بشكل ملحوظ من الشعور بالصداع وخاصة الصداع الذي قد يصيبك بعد الأفطار مباشرة .

8- قد تعاني في نهار رمضان من رائحة فم غير مستحبة و يعتبر التمر الهندي من أحد الثمار التي تلطغ المعدة و يقضي على الغازات في لامعدة وبالتالي تتمتع برائحة فم مثالية أو معدومه في اليوم التالي إذا ادرجته في قائمة سحورك أو أفطارك .

السؤال الهام الأن هو هل هناك أشخاص يمنع عليها تناول أو شرب التمر هندي؟

الأجابة إنه لا يوجد أي شخص ممنوع من تناوله حتي الأطفال و الحوامل و الشيوخ فهو مفيد للجميع .

#التمر الهندي #رمضان

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