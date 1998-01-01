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بسترة ابنتها.. صور : والدة الشهيدة رزان تكمل مشوارها وتشارك باسعاف الجرحى

الجمعة 08 يونيو 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسترة ابنتها.. صور : والدة الشهيدة رزان تكمل مشوارها وتشارك باسعاف الجرحى



غزة / سما /

حلت ووالدة الشهيدة رزان النجار اليوم الجمعة مكان ابنتها الشهيدة في ميدان العودة شرق خانيونس.

وارتدت والدة رزان سترة ابنتها المسعفة التي ارتقت برصاص قناص إسرائيلي يوم الجمعة الماضية، وقدّمت الإسعافات الأولية لعدد من جرحى المسيرة.

وعن وجودها بميدان العودة في جمعية “مليونيه القدس″ ظهرت والدة الشهيدة رزان وسط الطواقم الطبية التي تعمل في اسعاف المتظاهرين.

وقالت والدة رزان خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل:” رسالتي لكل الطواقم الطبية ان تستمر في عملها حتى نكمل رسالة الشهيدة رزان “.

وأضافت ” وجودي هنا .. اثبات لحقي في العودة، ورسالتي إلى الشهيدة رزان انني سأواصل ما كانت تقوم به من دعم للمتظاهرين وإسعافهم وللطواقم الطبية دعما لطواقم. وأكملت قائلة: ” انا ووالدها وأخوتها سنكمل رسالتها “.

وكانت الشهيدة رزان النجار قد استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس، في الجمعة العاشرة للاحتجاجات.

وقال أشرف القدرة “استشهدت المسعفة رزان أشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس حيث أصيبت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين”.



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#رزان النجار #والدة #جرحى

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